Россия выступила с предупреждением о риске ядерной катастрофы и осудила действия США

Без деэскалации на Ближнем Востоке весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы.

Без деэскалации на Ближнем Востоке весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы.

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

По его словам, своими действиями США открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести.

Небензя указал на крайне опасное развитие ситуации на Ближнем Востоке, обострившейся в результате ночных ударов США по иранским объектам:

"Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия Соединённых Штатов Америки против суверенного государства — члена Организации Объединённых Наций — Ирана. Напомню, никто не уполномочивал США на такие действия. Мы настойчиво предлагали нашим американским коллегам посреднические услуги с целью поиска мирного, взаимоприемлемого решения разногласий по иранской ядерной программе.

Однако нашим американским коллегам сегодня не нужна дипломатия. Ответственность за происходящее полностью лежит на американском руководстве. Нанесёнными по Ирану ударами США в очередной раз продемонстрировали пренебрежение мнением международного сообщества".

Дипломат добавил, что США подтвердили свою готовность совершать любые преступления и нарушать нормы международного права ради сохранения своей гегемонии:

"Вашингтон абсолютно не обеспокоен радиологическими последствиями и угрозами, которые создают угрозу жизни и здоровью мирного населения региона и за его пределами, включая женщин и детей. Следом за Западным Иерусалимом они (в США – ред.) стали представлять себя высшей инстанцией, имеющей право вершить правосудие по своему усмотрению. Тем самым США подтверждают свою готовность совершать любые преступления и нарушать международное право ради сохранения своей гегемонии в мире".