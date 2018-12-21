Россия выслала шведского дипломата

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Стокгольме подтвердили, что Россия выслала из страны шведского дипломата.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе шведского внешнеполитического ведомства.

"МИД Швеции сообщил, что отказал в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы. И Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть Россию", — отметила сотрудница пресс-службы.

По ее словам, Стокгольм выражает сожаление в связи с этим решением.

В МИД не уточнили, покинул ли дипломат Москву, какую должность он занимал и чем российская сторона объяснила высылку.Ранее Radio Sweden сообщило, что Россия выслала атташе посольства Швеции по делам культуры.