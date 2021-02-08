Россия выслала албанского дипломата

Он должен покинуть Россию в течение 72 часов

Послу Албании в Москве сегодня вручили ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря албанского посольства, высылаемый дипломат должен покинуть Россию в течение 72 часов. Как передает Report, об этом заявили в МИД РФ.

"Посол Албании (Арбен) Газиони был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в сообщении министерства.

Подчеркивается, что данный шаг предпринят российской стороной "в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране".

"Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой. Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах. Такая непоследовательность достойна сожаления", - заявили в МИД РФ.