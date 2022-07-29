О нас

Россия вышла на второе место по турпотоку в Турцию в январе-июне

Россия вышла на второе место по турпотоку в Турцию в январе-июне В первом полугодии 2022 года Россия заняла второе место по турпотоку в Турцию, страну посетили 1,45 млн россиян, или 8,9% всего турпотока, показывает статистика Министерства культуры и туризма страны, передает Report со ссылкой на Интерфакс..
Другие страны
29 июля 2022 г. 19:59
Россия вышла на второе место по турпотоку в Турцию в январе-июне

В первом полугодии 2022 года Россия заняла второе место по турпотоку в Турцию, страну посетили 1,45 млн россиян, или 8,9% всего турпотока, показывает статистика Министерства культуры и туризма страны, передает Report со ссылкой на Интерфакс..

На первом месте Германия с 2 млн туристов (12,4% в общем турпотоке), на третьем - Великобритания (1,3 млн, доля 7,7%), на четвертом Болгария (1,2 млн, 7,3%), на пятом - Иран (1 млн, доля 6,4%).

Всего в январе-июне 2022 года Турцию посетили 16,36 млн иностранных туристов, это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года и более чем в три раза больше, чем в 2020 году. От января-июня 2019 года турпоток отстает примерно на 10%.

Чаще всего иностранные туристы в январе-июне посещали Стамбул (6,75 млн, доля 41,3% от общего турпотока), провинцию Анталья (4 млн, доля 24,7%), Эдирне (1,7 млн, 10,7%), Мугла (874,4 тыс., 5,3%) и Артвин (575,9 тыс., 3,5%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russia ranks second in terms of tourist flow to Turkiye in January-June

Самое читаемое

В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
25 июля 2022 г. 03:25
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
25 июля 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi