Россия выразила протест посольству Германии из-за слов посла о Курилах

Россия выразила протест посольству Германии из-за слов посла о Курилах

МИД России выразил протест посольству Германии в Москве в связи с высказываниями посла ФРГ в Японии Петера Зигмунда о Курильских островах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД России.

"Зигмунд поставил под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов, что является откровенным посягательством на территориальную целостность Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Российская сторона заявила, что суверенитет РФ над этими территориями является неоспоримым.