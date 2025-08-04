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Россия выразила протест посольству Германии из-за слов посла о Курилах

Россия выразила протест посольству Германии из-за слов посла о Курилах Россия выразила протест посольству Германии из-за слов посла о Курилах
Другие страны
4 августа 2025 г. 19:27
Россия выразила протест посольству Германии из-за слов посла о Курилах

МИД России выразил протест посольству Германии в Москве в связи с высказываниями посла ФРГ в Японии Петера Зигмунда о Курильских островах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД России.

"Зигмунд поставил под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов, что является откровенным посягательством на территориальную целостность Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Российская сторона заявила, что суверенитет РФ над этими территориями является неоспоримым.

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