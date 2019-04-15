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Россия выплатит долг Cовету Европы

Россия выплатит долг Cовету Европы

Российская сторона готова вернуть Совету Европы долг в 60 млн евро. Как передает Report, об этом  пишут "Известия" со ссылкой на источник.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал эту информацию. 

По его словам, Россия выплатит долг, когда ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

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