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    Россия выдала США обвиняемого во взломе базы данных JPMorgan Chase

    Аарон 15 декабря будет доставлен в Нью-Йорк

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Российские власти передали США обвиняемого в хищении данных клиентов банка JPMorgan Chase американца Джошуа Аарона.

    Как передает Report, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    По их словам, Аарон 15 декабря будет доставлен в Нью-Йорк. Переговоры о его выдаче продолжались более семи месяцев.

    Решение о выдаче американца было принято довольно внезапно — Аарона разбудили рано утром в среду и отвезли в аэропорт, рассказал источник.

    Информацию о депортации подтвердил адвокат американца Бен Брафман.

    В США Аарона обвиняют по боле чем 20 пунктам, связанным со взломом данных клиентов ряда крупных банков США и компаний.

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