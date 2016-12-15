Россия выдала США обвиняемого во взломе базы данных JPMorgan Chase

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Российские власти передали США обвиняемого в хищении данных клиентов банка JPMorgan Chase американца Джошуа Аарона.

Как передает Report, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Аарон 15 декабря будет доставлен в Нью-Йорк. Переговоры о его выдаче продолжались более семи месяцев.

Решение о выдаче американца было принято довольно внезапно — Аарона разбудили рано утром в среду и отвезли в аэропорт, рассказал источник.

Информацию о депортации подтвердил адвокат американца Бен Брафман.

В США Аарона обвиняют по боле чем 20 пунктам, связанным со взломом данных клиентов ряда крупных банков США и компаний.