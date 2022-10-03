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Россия ввела санкции в отношении оператора ПХГ "Катарина" в Германии

Россия ввела санкции в отношении оператора ПХГ "Катарина" в Германии Российское правительство объявило о введении санкций против оператора ПХГ "Катарина" в Германии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как передает Report, документ опубликован на официальном сайте правовой инфо
Другие страны
3 октября 2022 г. 22:39
Россия ввела санкции в отношении оператора ПХГ Катарина в Германии

Российское правительство объявило о введении санкций против оператора ПХГ "Катарина" в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Под санкциями РФ оказалась проектная, сбытовая и эксплуатационная компания "Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ" - совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах "Газпром экспортом" и немецкой VNG AG.

ПХГ "Катарина" в Германии построено вблизи города Бернбург. Планировалось, что ко времени выхода ПХГ на проектную мощность в 2025 году в его составе будет 12 каверн, активный объем хранилища достигнет примерно 650 млн куб. м, а мощность по отбору - 26 млн куб. м в сутки. В настоящее время доступная активная емкость газохранилища составляет около 520 млн куб. м.

ПХГ обеспечивает надежность поставок газа в Западную Европу.

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