Россия ввела санкции против КНДР

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий применение ограничений в отношении Северной Кореи в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписан в связи с принятием резолюции СБ ООН 2321 от 31 ноября 2016 года.

Отметим, что Пхеньян провел в июле два испытания баллистических ракет и заявил об успешном испытании водородного боезаряда.