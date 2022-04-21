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Россия ввела санкции против граждан Канады и вице-президента США и других лиц

Россия ввела санкции против граждан Канады и вице-президента США и других лиц Москва вводит санкции против 61 гражданина Канады, планирует расширить список.
Другие страны
21 апреля 2022 г. 19:32
Россия ввела санкции против граждан Канады и вице-президента США и других лиц

Москва вводит санкции против 61 гражданина Канады, планирует расширить список.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщило министерство иностранных дел России.

"В ответ на постоянно вводимые официальной Оттавой антироссийские санкции, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов, очередная группа канадских граждан вносится в "стоп-лист" на постоянной основе", - говорится в заявлении ведомства.

В списке, публикуемом министерством иностранных дел, - 61 человек, в числе них - высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, "непосредственно причастные к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима", им "бессрочно запрещается въезд в РФ".

Кроме того, по данным ТАСС, Россия внесла в стоп-лист 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, а также супруг высокопоставленных чиновников, сообщили в МИД РФ. В частности, в список попал Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис.

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