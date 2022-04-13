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Россия ввела санкции против 87 канадских сенаторов

Россия ввела санкции против 87 канадских сенаторов Россия ввела санкции против 87 канадских сенаторов.
Другие страны
13 апреля 2022 г. 22:58
Россия ввела санкции против 87 канадских сенаторов

Россия ввела санкции против 87 канадских сенаторов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В связи с решением властей Канады, объявивших 24 марта о внесении всего состава Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации в "черный список" лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, включая запрет на въезд в страну, на основе взаимности вводятся контрмеры против действующих сенаторов канадского парламента", - говорится в сообщении.

"Указанные лица внесены на постоянной основе в российский "стоп-лист" в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней администрации США", - подчеркнули в МИД РФ.

Также отмечается, что продолжение этой "недальновидной" линии, отражающей "несостоятельность и зависимый характер" канадской внешней политики, способно лишь умножить ущерб, наносимый самой Канаде и ее отношениям с Россией, принимая во внимание неизбежные российские ответные меры.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya amerikalı konqresmenləri və kanadalı senatorları “qara sıyahı”ya salıb

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