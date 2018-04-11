Россия возобновила авиасообщение с Египтом

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом, первый за два с половиной года рейс "Аэрофлота" вылетел из "Шереметьево" в Каир.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Египетский авиаперевозчик EgyptAir запланировал первый рейс в Москву на 12 апреля.

Авиасообщение между столицами двух стран прервали осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.