Россия вопреки санкциям закупила на Западе чипов на сумму более $1 млрд

За первые 9 месяцев 2023 года Россия импортировала передовые микропроцессоры от ведущих американских и европейских производителей на сумму более $1 млрд.

За первые 9 месяцев 2023 года Россия импортировала передовые микропроцессоры от ведущих американских и европейских производителей на сумму более $1 млрд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Как передает агентство, более половины от общего объема импортированных полупроводников и интегральных схем за указанный период приходится на западные компании. В их числе американские Intel Corp, Advanced Micro Devices и Analog Devices Inc., а также европейские Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV. Но таможенная документация не позволяет определить, кто экспортировал запрещенную технологическую продукцию в Россию, когда она была произведена и откуда отправлена, подчеркивается в публикации.

"Подавляющее большинство запрещенных технологий попадает в Россию путем реэкспорта из третьих стран, включая Китай и Объединенные Арабские Эмираты. США и ЕС работают над тем, чтобы перекрыть эти пути, сосредоточившись, в частности, на перечне приоритетных так называемых товаров двойного назначения и передовых технологий, которые были обнаружены в российском оружии в Украине или являются критически важными для его производства", - отмечают авторы статьи.

Как отмечает агентство, импорт западных микросхем в обход санкций позволил России продолжить производство танков и другого вооружения, включая ракеты, которые они используют в войне против Украины.

В целом, согласно таможенным данным, которые удалось проанализировать Bloomberg, за первые девять месяцев прошлого года России удалось импортировать чипов на 1,7 миллиарда долларов.

В представительствах компаний говорят о полном соблюдении санкционных требований.