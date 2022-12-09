Россия внесла в санкционный список 200 граждан Канады

Россия в ответ на санкции официальной Оттавы внесла в черный список невъездных в РФ 200 граждан Канады.
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"В ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности закрывается въезд для 200 граждан Канады", - говорится в сообщении российского МИД.
На сайте МИД РФ опубликован пофамильный
В полном списке граждан Канады, которым на бессрочной основе закрыт въезд на территорию Российской Федерации, указаны 1 204 человека.