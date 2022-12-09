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Россия внесла в санкционный список 200 граждан Канады

Россия внесла в санкционный список 200 граждан Канады Россия в ответ на санкции официальной Оттавы внесла в черный список невъездных в РФ 200 граждан Канады.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 23:20
Россия внесла в санкционный список 200 граждан Канады

Россия в ответ на санкции официальной Оттавы внесла в черный список невъездных в РФ 200 граждан Канады.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД России.

"В ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности закрывается въезд для 200 граждан Канады", - говорится в сообщении российского МИД.

На сайте МИД РФ опубликован пофамильный список, фигуранты которого вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе. Среди них высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов.

В полном списке граждан Канады, которым на бессрочной основе закрыт въезд на территорию Российской Федерации, указаны 1 204 человека.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya 200 kanadalını sanksiyalar siyahısına əlavə edib

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