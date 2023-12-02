Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Евросоюз в сентябре приобрел у России максимальный с марта прошлого года объем зерна, в результате страна вошла в пятерку крупнейших поставщиков объединению впервые за полтора года.

Евросоюз в сентябре приобрел у России максимальный с марта прошлого года объем зерна, в результате страна вошла в пятерку крупнейших поставщиков объединению впервые за полтора года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в анализе данных Евростата.

ЕС резко нарастил закупки российского зерна - на 22% за месяц и в 10 раз за год, до 180 тысяч тонн. Это стало максимальным объемом закупок с марта 2022 года и позволило России стать четвертым крупнейшим экспортером зерна в ЕС.