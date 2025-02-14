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Россия вернула США Марка Фогеля в обмен на Александра Винника

Россия вернула США Марка Фогеля в обмен на Александра Винника В результате договоренностей между США и Россией освобожден гражданин Соединенных Штатов Марк Фогел, который отбывал в РФ срок за контрабанду наркотиков.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 10:29
Россия вернула США Марка Фогеля в обмен на Александра Винника

В результате договоренностей между США и Россией освобожден гражданин Соединенных Штатов Марк Фогел, который отбывал в РФ срок за контрабанду наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Он получил свой паспорт в аэропорту Внуково для вылета в США. Фогел на момент вылета из Москвы сказал, что чувствует себя хорошо и хочет быстрее воссоединиться со своей семьей.

Отметим, что 13 февраля в Россию был возвращен гражданин РФ Александр Винник. Вашингтон передал его Москве в обмен на Фогеля. Винник - сооснователь криптобиржи BTC-e, обвиненный в США в отмывании денег.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və ABŞ arasında məhbus mübadiləsi baş tutub

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