Россия вернула США Марка Фогеля в обмен на Александра Винника

В результате договоренностей между США и Россией освобожден гражданин Соединенных Штатов Марк Фогел, который отбывал в РФ срок за контрабанду наркотиков.

В результате договоренностей между США и Россией освобожден гражданин Соединенных Штатов Марк Фогел, который отбывал в РФ срок за контрабанду наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Он получил свой паспорт в аэропорту Внуково для вылета в США. Фогел на момент вылета из Москвы сказал, что чувствует себя хорошо и хочет быстрее воссоединиться со своей семьей.

Отметим, что 13 февраля в Россию был возвращен гражданин РФ Александр Винник. Вашингтон передал его Москве в обмен на Фогеля. Винник - сооснователь криптобиржи BTC-e, обвиненный в США в отмывании денег.