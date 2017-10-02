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    Россия ведет переговоры о создании еще одной военной базы на территории Кыргызстана

    Премьер-министр Кыргызстана: На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу© РИА Новости / Табылды Кадырбеков

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Российская сторона ведет переговоры о размещении второй военной базы на территории Кыргызстана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр республики Сапар Исаков.

    "На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу. Кыргызская республика считает, что для обеспечения безопасности не только в Киргизии, но и в регионе в целом, необходимо на юге размещать военную базу", - заявил С. Исаков.

    Он также подчеркнул, что на данный момент окончательное решение по данному вопросу не принято.

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