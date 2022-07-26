Россия установила рекорд по экспорту шоколада

Россия экспортировала более 324 тыс. т шоколада по итогам 2021 года, что в 9,3 раза больше, чем в 2002 году.

Россия экспортировала более 324 тыс. т шоколада по итогам 2021 года, что в 9,3 раза больше, чем в 2002 году.

Как передает Report, об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

В 2020 году Россия впервые обогнала США по объему экспорта шоколада — 295,7 тыс. т против 278,6 тыс. т. Также Россия опередила таких крупных поставщиков, как Великобритания и Украина. По прогнозам аналитиков Россельхозбанка, через три — пять лет российская сторона может обогнать по объему поставок еще Францию, Италию и Канаду.

В основном Россия продает свою шоколадную продукцию Казахстану (52% по итогам 2021 года) и Китаю (21%). На эти две страны приходится более 30% от всего экспорта продукта в натуральном выражении.

В декабре 2021 года сообщалось, что Россия заняла 10 место в мире по объему выручки от экспорта шоколада, обогнав Швейцарию.