Россия угрожает Боснии повторением "украинского сценария"

Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов пригрозил этой стране правом Москвы реагировать на ее намерения стать членом НАТО.

Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов пригрозил этой стране правом Москвы реагировать на ее намерения стать членом НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает "Балканский обозреватель".

"На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", - заявил Калабухов в эфире боснийского телеканала.

По словам посла РФ, сейчас у России нет плана действий по БиГ, И Москва будет реагировать, "анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию".

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич осудил заявление посла РФ.

"Решительно осуждаю угрозы посла Российской Федерации в БиГ, которые он высказал, комментируя возможность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО", - подчеркнул Комшич.

"Сообщение российского посла о том, что реакция России последует, наведение примера Украины, против которой Россия осуществляет агрессию, является однозначным, но в то же время неприемлемым для Боснии и Герцеговины", - подчеркнул председатель президиума БиГ.

Комшич отметил, что решение Боснии и Герцеговины о вступлении в НАТО может быть лишь решением институтов Боснии и Герцеговины, а не "поводом для нападения на Боснию и Герцеговину".

Босния и Герцеговина была приглашена НАТО присоединиться к Плану действий по членству (ПДЧ) в 2010 году. А сербская часть БиГ, Республика Сербская, в 2017 году провозгласила свой военный нейтралитет.