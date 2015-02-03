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    Посол Турции: РФ и Турция приступили к технической реализации проекта "Турецкий поток"

    Турция рассматривает энергетическое сотрудничество с РФ как критически важное взаимодействие

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Россия и Турция приступили к технической реализации проекта "Турецкий поток". Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил журналистам посол Турции в РФ Умит Ярдым во вторник.

    "Есть вопросы, над которыми необходимо поработать, в частности, как конкретно будет проложен трубопровод. И российская, и турецкая сторона приступили к технической части проекта, взаимодействие будет продолжено", - сказал посол.

    Он добавил, что Турция рассматривает энергетическое сотрудничество с РФ "как критически важное взаимодействие".

    Отметим, что Россия после отказа от проекта "Южного потока" приняла решение строить трубу в Турцию и создать на границе с Грецией газовый хаб для потребителей Южной Европы.

    "Газпром" и турецкая компания Botas уже определили маршрут нового газопровода - он пройдет 660 километров маршрутом, по которому планировалось проложить трубопровод "Южный поток", и 250 километров - в новом коридоре в направлении европейской части Турции.

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