Посол Турции: РФ и Турция приступили к технической реализации проекта "Турецкий поток"

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Россия и Турция приступили к технической реализации проекта "Турецкий поток". Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил журналистам посол Турции в РФ Умит Ярдым во вторник.

"Есть вопросы, над которыми необходимо поработать, в частности, как конкретно будет проложен трубопровод. И российская, и турецкая сторона приступили к технической части проекта, взаимодействие будет продолжено", - сказал посол.

Он добавил, что Турция рассматривает энергетическое сотрудничество с РФ "как критически важное взаимодействие".

Отметим, что Россия после отказа от проекта "Южного потока" приняла решение строить трубу в Турцию и создать на границе с Грецией газовый хаб для потребителей Южной Европы.

"Газпром" и турецкая компания Botas уже определили маршрут нового газопровода - он пройдет 660 километров маршрутом, по которому планировалось проложить трубопровод "Южный поток", и 250 километров - в новом коридоре в направлении европейской части Турции.