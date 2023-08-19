О нас

Россия, Турция и Катар готовят новую зерновую сделку

Россия, Турция и Катар готовят новую зерновую сделку В Будапеште в ближайшие выходные может быть заключена новая зерновая сделка. Российскую сторону представит глава Татарстана Рустам Минниханов. По данным издания, Россия, Турция и Катар сейчас разрабатывают трехстороннее соглашение взамен истекшего.
Другие страны
19 августа 2023 г. 03:13
Россия, Турция и Катар готовят новую зерновую сделку

В Будапеште в ближайшие выходные может быть заключена новая зерновая сделка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на немецкое Bild.

Российскую сторону представит глава Татарстана Рустам Минниханов. По данным издания, Россия, Турция и Катар сейчас разрабатывают трехстороннее соглашение взамен истекшего.

О новой договоренности Bild узнал из служебной переписки между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, к которой получил доступ. Согласно новому соглашению, российское зерно будет поступать в бедные страны - в основном в страны Африки. При этом Анкара хочет, чтобы зерно поставлялось и с Украины, в связи с чем глава турецкого МИД Хакан Фидан попросил Россию вернуться к предыдущему соглашению.

Согласно разрабатываемой сделке, Турция выступит как организатор поставок российского зерна в Африку, Катар - как их спонсор. Анкара также предлагает осуществлять реализацию нового соглашения под эгидой ООН. Для участия в его заключении в Будапешт уже вылетел Минниханов, турецкую сторону представит президент Реджеп Тайип Эрдоган. Будет ли кто-то от Катара, Bild не уточняет.

Участниками истекшего соглашения, помимо Турции и России, были Украина и ООН. Его заключили в Стамбуле в июле 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə, Qətər və Rusiya “Taxıl sazişi”ni əvəz edəcək yeni müqavilə müzakirə edirlər

Самое важное

Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
18 августа 2023 г. 16:42
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi