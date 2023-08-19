Россия, Турция и Катар готовят новую зерновую сделку

В Будапеште в ближайшие выходные может быть заключена новая зерновая сделка. Российскую сторону представит глава Татарстана Рустам Минниханов. По данным издания, Россия, Турция и Катар сейчас разрабатывают трехстороннее соглашение взамен истекшего.

В Будапеште в ближайшие выходные может быть заключена новая зерновая сделка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на немецкое Bild.

Российскую сторону представит глава Татарстана Рустам Минниханов. По данным издания, Россия, Турция и Катар сейчас разрабатывают трехстороннее соглашение взамен истекшего.

О новой договоренности Bild узнал из служебной переписки между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, к которой получил доступ. Согласно новому соглашению, российское зерно будет поступать в бедные страны - в основном в страны Африки. При этом Анкара хочет, чтобы зерно поставлялось и с Украины, в связи с чем глава турецкого МИД Хакан Фидан попросил Россию вернуться к предыдущему соглашению.

Согласно разрабатываемой сделке, Турция выступит как организатор поставок российского зерна в Африку, Катар - как их спонсор. Анкара также предлагает осуществлять реализацию нового соглашения под эгидой ООН. Для участия в его заключении в Будапешт уже вылетел Минниханов, турецкую сторону представит президент Реджеп Тайип Эрдоган. Будет ли кто-то от Катара, Bild не уточняет.

Участниками истекшего соглашения, помимо Турции и России, были Украина и ООН. Его заключили в Стамбуле в июле 2022 года.