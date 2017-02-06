Россия, Турция и Иран начали встречу по Сирии в Астане

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии началось в Астане, в нем также участвуют эксперты ООН и Иордании.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

Ранее на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23-24 января страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) договорились о трехстороннем механизме для контроля режима прекращения огня в Сирии. Детали механизма и его реализацию планируется обсудить на первой встрече оперативной группы в Астане в понедельник.