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    Россия, Турция и Иран начали встречу по Сирии в Астане

    В нем также участвуют эксперты ООН и Иордании

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии началось в Астане, в нем также участвуют эксперты ООН и Иордании.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

    Ранее на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23-24 января страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) договорились о трехстороннем механизме для контроля режима прекращения огня в Сирии. Детали механизма и его реализацию планируется обсудить на первой встрече оперативной группы в Астане в понедельник.

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