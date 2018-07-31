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    Россия, Турция и Иран будут противостоять сепаратизму в Сирии

    Десятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате проходит 30-31 июля в Сочи

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) после десятого раунда переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате, который прошел в Сочи, выразили готовность противостоять сепаратистским намерениям, подрывающим суверенитет САР, говорится в проекте итогового заявления Астаны-10, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Стороны выразили приверженность противостоянию сепаратистским намерениям, целью которых является подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности в соседних странах", - говорится в документе.

    Десятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате проходит 30-31 июля в Сочи.

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