Россия сократит военное присутствие в Сирии

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Присутствие военных сил России в Сирии будет сокращено.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД и минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

При этом президент России подчеркнул, что Москва продолжит борьбу с международным терроризмом, а также будет дальше "оказывать поддержку законному сирийскому правительству", исполнять договоренности, которые были достигнуты.