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    Россия сократит военное присутствие в Сирии

    Путин: Москва продолжит борьбу с международным терроризмом

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Присутствие военных сил России в Сирии будет сокращено. 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД и минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

    При этом президент России подчеркнул, что Москва продолжит борьбу с международным терроризмом, а также будет дальше "оказывать поддержку законному сирийскому правительству", исполнять договоренности, которые  были достигнуты. 

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