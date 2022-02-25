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Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной

Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной Россия сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента для переговоров с Украиной.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 19:49
Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной

Россия сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента для переговоров с Украиной.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российской стороной сразу же по поручению президента сформирована делегация из представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента. Вся эта информация была доведена до украинцев", - сказал Песков журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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