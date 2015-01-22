Спикер Госдумы не исключает выхода России из Совета Европы

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Россия намерена поднять вопрос о своем членстве в Совете Европы (СЕ) в случае очередного лишения ее права голоса в 2015 году в ПАСЕ. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью "Коммерсанту" спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин.

"Мы ценим Парламентскую ассамблею, Совет Европы (СЕ) прежде всего как широкую международную площадку для открытого диалога по актуальным вопросам. Но если мы будем и дальше лишены возможности вести такой открытый диалог, то за что же нам еще ценить эту организацию? Тогда встает вопрос о приостановлении нашей работы в ПАСЕ как минимум на год. И если в течение этого года не будет принято иное решение, то будет поднят вопрос о членстве России в СЕ", — заявил C. Нарышкин.

В то же время спикер Госдумы отметил, что Россия не намерена отказываться от уплаты членского взноса в Совет Европы, напомнив, что он вносится за два года вперед.