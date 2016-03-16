Россия с 17 марта временно ограничит ввоз перца и гранатов из Турции

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Россельхознадзор с 17 марта вводит временные ограничения на ввоз в РФ перца и гранатов из Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ведомство в среду.

Ограничения вводятся в связи с систематическими поставками в РФ из Турции подкарантинной продукции, зараженной карантинными для РФ объектами.

"Россельхознадзор с 17 марта 2016 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию, в том числе через третьи страны, растительной продукции происхождением Турецкой Республики - перца и гранатов", - говорится в сообщении.

Партии указанной продукции, отгруженные до 17 марта 2016 года, могут быть допущены к ввозу на территорию Российской Федерации по результатам контрольно-надзорных мероприятий и лабораторных исследований.