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    Россия с 17 марта временно ограничит ввоз перца и гранатов из Турции

    Ограничения вводятся в связи с систематическими поставками в РФ из Турции подкарантинной продукции

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Россельхознадзор с 17 марта вводит временные ограничения на ввоз в РФ перца и гранатов из Турции.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ведомство в среду.

    Ограничения вводятся в связи с систематическими поставками в РФ из Турции подкарантинной продукции, зараженной карантинными для РФ объектами.

    "Россельхознадзор с 17 марта 2016 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию, в том числе через третьи страны, растительной продукции происхождением Турецкой Республики - перца и гранатов", - говорится в сообщении.

    Партии указанной продукции, отгруженные до 17 марта 2016 года, могут быть допущены к ввозу на территорию Российской Федерации по результатам контрольно-надзорных мероприятий и лабораторных исследований.

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