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    Россия разместит в Беларуси дополнительные самолеты и вертолеты

    Об этом заявил министр обороны РФ на встрече с белорусским коллегой Андреем Равковым

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Россия разместит в Беларуси дополнительные самолеты и вертолеты. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

    "Я готов обсудить сегодня продолжение нашего сотрудничества в практической плоскости. Это касается систем С-300, создания и базирования авиационной базы в Белоруссии с увеличением количества самолетов и вертолетов", — заявил  Шойгу на встрече с белорусским коллегой Андреем Равковым.

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