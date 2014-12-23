Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Россия разместит в Беларуси дополнительные самолеты и вертолеты. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Я готов обсудить сегодня продолжение нашего сотрудничества в практической плоскости. Это касается систем С-300, создания и базирования авиационной базы в Белоруссии с увеличением количества самолетов и вертолетов", — заявил Шойгу на встрече с белорусским коллегой Андреем Равковым.