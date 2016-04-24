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    ​Россия разместила в Крыму 80 тыс. солдат и ракетные комплексы, способные нести ядерное оружие

    Россия постепенно превращает Крым в огромную военную базу

    Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ Россия постепенно превращает Крым в огромную военную базу.

    Как передает Report со ссылкой на Сегодня.ua, об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко", уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

    По его словам, сейчас на полуострове базируются до 80 тыс. солдат, вооруженных новейшим оружием. Кроме того, по информации депутата, в Крым перебросили современные ракетные комплексы "Тополь" и "Искандер", способные нести ядерное оружие.

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