    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 19:47
    Россия расширила стоп-лист для представителей ЕС в ответ на новый пакет санкций

    Россия вводит запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов, стран Европейского Союза в ответ на утверждение 19-го пакета санкций.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российский МИД.

    "В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда европейских стран, которым (...) запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.

    В него, в частности, включены сотрудники силовых структур, государственных и коммерческих организаций, а также граждане стран ЕС и других западных государств, которых в России считают причастными к оказанию военной поддержки Украине.

