Россия расширила список санкций против Великобритании

Россия расширила ответные санкции против Великобритании, включив в список 23 человека.

Россия расширила ответные санкции против Великобритании, включив в список 23 человека.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В нем отмечается, что в связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций, принято решение о расширении российского "стоп-листа" за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании.

В список граждан Великобритании, которым отныне закрыт въезд в РФ, вошли курирующий подготовку военных ВСУ на британской территории начальник Штаба обороны ВС Британии Э. Радакин, председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве этой страны М. Алессандри, а также председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems К. Хогг.

"Персональные ограничения вводятся и против сотрудников таких британских политологических центров, вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией, как Королевский объединенный институт оборонных исследований (Д. Бронк, С. Каушал, Н. Рейнолдс), "Фонд Генри Джексона" (А. Мендоза) и аналитический институт "Сивитас" (Р. Кларк), - сказано в заявлении.

В МИД РФ отметили, что работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена.