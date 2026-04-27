Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Россия расширила список запрещенных к въезду представителей ЕС

    Россия расширила список представителей евроинститутов, которым запрещен въезд на территорию страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД РФ.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данная мера принята в качестве ответной реакции на 20-й пакет санкций Европейского союза.

    "В список включены представители евроструктур, стран-членов Евросоюза и ряда других европейских государств, вовлеченные в принятие решений об оказании военной помощи Украине, ответственные за введение антироссийских санкций, нанесение ущерба отношениям России с третьими странами, создание препятствий морскому судоходству в интересах нашей страны", - говорится в заявлении.

    В список также включены лица, выступающие за незаконное изъятие российских госактивов или использование прибыли от них.

    В МИД подчеркнули, что ограничительные меры введены также против придерживающихся враждебных по отношению к России позиций гражданских активистов и представителей академического сообщества европейских государств, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.

    Напомним, что очередной, 20-й по счету пакет санкций против России был утвержден Советом ЕС 23 апреля 2026 года.

    Rusiya Avropa strukturlarının nümayəndələrinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

