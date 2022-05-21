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Россия расширила санкции против Канады, в список вошла и жена премьера

Россия расширила санкции против Канады, в список вошла и жена премьера Россия расширила санкции в отношении Канады. Ограничения затронули 26 человек, в том числе нескольких военных командующих, бизнесменов и жену канадского премьер-министра Софи Трюдо.
Другие страны
21 мая 2022 г. 15:32
Россия расширила санкции против Канады, в список вошла и жена премьера

Россия расширила санкции в отношении Канады. Ограничения затронули 26 человек, в том числе нескольких военных командующих, бизнесменов и жену канадского премьер-министра Софи Трюдо.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Санкции стали ответом на "враждебные действия правящего в Канаде режима" премьера Джастина Трюдо. В ближайшее время "последуют новые контрмеры", сообщили в МИД РФ.

В санкционный список также вошли член Совета директоров Всемирного конгресса украинцев Зенон Потичный, командующий Сухопутными войсками Канады генерал-лейтенант Джо Пол, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эрик Джин Кенни, командующий ВМС Канады, вице-адмирал Ангус Иан Топши, президент Maritime Launch Services, организатор и генподрядчик канадско-украинского космодрома в Новой Шотландии Стивен Матье и др.

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