Президент России: Нужно использовать санкции, чтобы выходить на новые рубежи развития

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Необходимо использовать санкции в отношении России, чтобы выходить на новые рубежи развития. Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии", комментируя влияние западных санкций на экономику страны.

"По поводу того, сколько и долго ли терпеть нам санкции, я бы вообще, если позволите, сказал бы иначе: нам надо использовать ту ситуацию, которая складывается в связи с санкциями для того, чтобы выходить на новые рубежи развития", - подчеркнул глава государства.

По его словам, государство вынуждено идти на импортозамещение и будет продолжать проводить эту политику. "Я надеюсь, что это приведет к развитию высокотехнологических отраслей экономики большими темпами, чем это было раньше", - заявил президент.

В. Путин отметил, что согласно прогнозам государства на восстановление экономики потребуется два года или даже меньше времени.