Россия простила странам Африки более 20 млрд долларов

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Россия списала африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент России Владимир Путин.

"В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов", - заявил Путин журналистам после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде.

Более того, по словам Путина, в 2016 году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки 5 млн долларов США.