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Россия проиграла выборы в три органа ООН

Россия проиграла выборы в три органа ООН Россия не смогла войти в три органа ООН по результатам выборов на этой неделе.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 08:47
Россия проиграла выборы в три органа ООН

Россия не смогла войти в три органа ООН по результатам выборов на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на The Associated Press, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд связывала это с вторжением РФ в Украину. Вместе с тем России удалось занять места в других двух органах "путем аккламации" (упрощенная процедура).

AP пишет, что Россия потерпела сокрушительное поражение от Румынии при голосовании за место в Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Однако на сайте Комиссии указано, что Россия сохраняет членство до 2024 года. РФ проиграла Эстонии в борьбе за членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ, а также Чехии - в борьбе за место в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Вместе с тем Россия была избрана в Комиссию по социальному развитию путем аккламации. Это привело к отказу США и Великобритании участвовать в Комиссии. Также РФ вошла в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам учета и отчетности.

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