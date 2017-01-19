Россия продолжает оккупацию Украины, вмешивается во внутренние дела страны - Обама

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Россия продолжает оккупацию Украины, а также вмешивается во внутренние дела страны.

Как передает Report, об этом Барак Обама заявил во время своей итоговой пресс-конференции в качестве президента США.

Б.Обама выразил убеждение, что интересы Америки отвечают интересам всего мира и соответствуют тому, "чтобы у нас были конструктивные отношения с РФ".

"С начала своего пребывания на посту президента я пытался работать с президентом и правительством РФ, пытался помочь им улучшить экономическое положение. Когда Путин вернулся на пост президента началась эскалация антиамериканской риторики. Все, что Америка делает - это плохо для России, на этом строился подход, судя по всему. Это стало ясно, когда Россия отправилась в Крым и забрала часть Украины. Независимость и суверенитет Украины были прижаты силой. И это мнение не только наше, а всего международного сообщества. И Россия продолжает оккупацию украинской территории и вмешиваться в дела Украины. Я сказал россиянам: "Как только вы перестанете это делать, то санкции будут сняты", - заявил Б.Обама.