Россия продлила запрет на ночные полеты в Израиль

Россия продлила до 11 февраля запреты на ночные полеты в Израиль.

Россия продлила до 11 февраля запреты на ночные полеты в Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Росавиации.

"После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила еще на месяц, до 11 февраля 2025 года, ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта - такие рейсы запрещены в период с 01:00 (02:00 по Баку) до 07:00 мск (08:00 по Баку)", - говорится в сообщении.

Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 (08:00 по Баку) до 01:00 мск (02:00 по Баку), российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них, уточнила Росавиация.

Соответствующие рекомендации для авиакомпаний были введены 11 ноября, после они дважды продлевались.