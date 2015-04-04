​Россия призвала Эр-Рияд прекратить операцию в Йемене

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Представитель МИД России на встрече с послом Саудовской Аравии призвал прекратить военные действия в Йемене и решить конфликт в стране мирными средствами.

Как передает Report, об этом говорится на сайте МИД России.

Посла Саудовской Аравии Абдуррахмана ар-Расси принял спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

"При этом с российской стороны была акцентирована необходимость прекращения всех военных действий и урегулирования внутреннего конфликта в Йемене исключительно мирными средствами путем широкого национального диалога", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что армия Саудовской Аравии вступила в вооруженные столкновения с повстанцами-хуситами на границе с Йеменом.