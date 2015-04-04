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    ​Россия призвала Эр-Рияд прекратить операцию в Йемене

    Спецпредставитель президента России принял посла Саудовской Аравии

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Представитель МИД России на встрече с послом Саудовской Аравии призвал прекратить военные действия в Йемене и решить конфликт в стране мирными средствами.

    Как передает Report, об этом говорится на сайте МИД России.

    Посла Саудовской Аравии Абдуррахмана ар-Расси принял спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

    "При этом с российской стороны была акцентирована необходимость прекращения всех военных действий и урегулирования внутреннего конфликта в Йемене исключительно мирными средствами путем широкого национального диалога", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что армия Саудовской Аравии вступила в вооруженные столкновения с повстанцами-хуситами на границе с Йеменом.

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