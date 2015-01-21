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    Лавров: Давление на Россию со стороны Запада не даст результатов

    Россия привержена всеобъемлющему соглашению по конфликту на востоке Украины

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Россия привержена всеобъемлющему соглашению по конфликту на востоке Украины на основе минских договоренностей".

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.

    По его словам, "насущной необходимостью на сегодняшний день является запуск диалога между всеми участниками конфликта, чтобы обсудить конституциональные устои страны, чтобы в стране было всем комфортно жить". 

    Министр отметил, что безальтернативность этого пути понимают и западные партнеры. "Должны иметься прямые контакты между Киевом и ДНР и ЛНР, а деятельность иностранных посредников, в том числе ОБСЕ, должна быть нацелена на содействие урегулированию конфликта".

    Он также добавил, что давление на Россию со стороны Запада, который обвиняет РФ в обострении ситуации на востоке Украины, не даст результатов.

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