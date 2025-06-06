Россия приостановила движение по Крымскому мосту

Россия приостановила движение по Крымскому мосту

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено.

Как сообщает Report, об этом говорится в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об ударе по Крымскому мосту. В результате взрыва были сильно повреждены подводные подпорки опор на уровне дна.