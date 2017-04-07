Россия приостановила действие меморандума по Сирии, заключенного с США

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Россия после ударов США по правительственной авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по базе в районе Хомса в Сирии, выпустив более 50 крылатых ракет.

Трамп заявил, что удар по Сирии отвечал "жизненно важным интересам национальной безопасности" США.