Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Россия прекратила поставки газа в Украину c 10:00 (12:00 по бакинскому времени). Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

""Газпром" не будет поставлять газ на Украину ни при какой цене без предоплаты, а Украина не заплатила", - заявил Миллер.

29 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не сможет сохранить скидку на газ Украине в прежнем объеме. В тот же день премьер подписал постановление об установлении скидки на газ для Украины. Цена, предложенная Россией, составляет 247,18 долларов за 1 тыс. куб м.

Вместе с тем, премьер поручил продолжить диалог по газу с Украиной и ЕС, отметив, что дальнейшие решения по цене на газ для Украины будут зависеть от мировых цен и ситуации в экономике.