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Россия представит в ООН резолюцию по предотвращению гонки вооружений в космосе

Россия представит в ООН резолюцию по предотвращению гонки вооружений в космосе Россия намерена представить резолюцию по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом сообщает ТАСС.
Другие страны
6 августа 2022 г. 15:31
Россия представит в ООН резолюцию по предотвращению гонки вооружений в космосе

Россия намерена представить резолюцию по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

«Вместе с тем в этом году мы намерены представить в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о дальнейших практических мерах по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, которая будет предусматривать воссоздание Группы правительственных экспертов ООН», — сказал дипломат.

Он также добавил, что таким образом РФ пытается перезапустить многосторонний диалог по этой приоритетной тематике.

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