Россия представит в ООН резолюцию по предотвращению гонки вооружений в космосе

Россия намерена представить резолюцию по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

Россия намерена представить резолюцию по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

«Вместе с тем в этом году мы намерены представить в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о дальнейших практических мерах по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, которая будет предусматривать воссоздание Группы правительственных экспертов ООН», — сказал дипломат.

Он также добавил, что таким образом РФ пытается перезапустить многосторонний диалог по этой приоритетной тематике.