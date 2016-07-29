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    Россия представила кандидатуру нового посла в Украине

    На этот пост представлен бывший полпред президента России

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Россия запросила у Украины агреман на назначение Михаила Бабича послом.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отмечается, что ранее комитет Совета Федерации по международным делам поддержал кандидатуру полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на пост посла России на Украине.

    28 июля президент России Владимир Путин освободил от должности посла России в Украине Михаила Зурабова.

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