Россия представила кандидатуру нового посла в Украине

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Россия запросила у Украины агреман на назначение Михаила Бабича послом.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отмечается, что ранее комитет Совета Федерации по международным делам поддержал кандидатуру полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на пост посла России на Украине.

28 июля президент России Владимир Путин освободил от должности посла России в Украине Михаила Зурабова.