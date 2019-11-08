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Россия предложила создать зону без ОМП на Ближнем Востоке

Россия предложила создать зону без ОМП на Ближнем Востоке
Россия призывает добиваться создания зоны без оружия массового поражения на Ближнем Востоке

Россия призывает добиваться создания зоны без оружия массового поражения на Ближнем Востоке, призывает представителей всех заинтересованных сторон принять участие в предстоящей в Нью-Йорке 18-22 ноября конференции по данной теме.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции по нераспространению в Москве.

"Мы считаем исключительно важным добиваться реального прогресса в вопросе создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки", - сказал С.Рябков.

"В этой связи воспользуюсь сегодняшней возможностью для того, чтобы призвать представителей всех заинтересованных сторон принять участие в предстоящей в Нью-Йорке 18-22 ноября конференции по данной теме", - добавил российский дипломат.

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