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Россия поздравила Азербайджан с успешной организацией парламентских выборов

Россия поздравила Азербайджан с успешной организацией парламентских выборов Россия поздравила Азербайджан с успешной организацией парламентских выборов.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 20:01
Россия поздравила Азербайджан с успешной организацией парламентских выборов

Россия поздравила Азербайджан с успешной организацией парламентских выборов.

Как передает Report, об этом заявили в МИД РФ.

"По оценкам мониторинговых миссий СНГ и ШОС, состоявшиеся выборы признаны прозрачными, достоверными и демократичными, организованными в соответствии с требованиями национального законодательства. Направленными российской стороной по линии БДИПЧ ОБСЕ наблюдателями фактов грубого нарушения избирательных прав граждан зафиксировано не было.

Российская сторона поздравляет наших азербайджанских друзей с успешной организацией народного волеизъявления, итоги которого свидетельствуют о широкой поддержке населением проводимых руководством Азербайджана политического курса и социально-экономических преобразований", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что рассчитывают на продолжение тесного и конструктивного взаимодействия между новым составом депутатского корпуса Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации, отвечающего союзническим отношениям между двумя странами.

Напомним, что 1 сентября состоялись внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycanı parlament seçkilərinin uğurlu təşkili münasibətilə təbrik edib

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