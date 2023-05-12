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Россия потеряла несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара

Россия потеряла несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара Силы обороны Украины в ходе боев с российскими войсками в Донецкой области смогли выбить их с ряда позиций недалеко от Бахмута и Соледара.
Другие страны
12 мая 2023 г. 05:07
Россия потеряла несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара

Силы обороны Украины в ходе боев с российскими войсками в Донецкой области смогли выбить их с ряда позиций недалеко от Бахмута и Соледара.

Об этом передает Report со ссылкой на обновленные данные интерактивной карты DeepState.

В частности, речь идет о потере войсками РФ трех позиций.

Как свидетельствуют данные карты, противник потерял позицию южнее Ивановского, что расположено западнее Бахмута и южнее Хромово.

Также бойцы ВСУ заняли позиции юго-восточнее Ступочек, что расположено западнее временно оккупированной Клещиевки в Бахмутском районе.

Таким образом видно, что перед подразделениями войск РФ на этом участке фронта увеличивается риск охвата с флангов со стороны украинцев.

Кроме того, военные Сил обороны Украины выбили российских солдат с позиций около Белогоровки, что расположено между Спорным (восточнее) и временно оккупированным Соледаром (западнее).

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya ordusu Baxmut və Soledar yaxınlığında mövqelərini itirib

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