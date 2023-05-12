Россия потеряла несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара

Силы обороны Украины в ходе боев с российскими войсками в Донецкой области смогли выбить их с ряда позиций недалеко от Бахмута и Соледара.
Об этом передает Report со ссылкой на обновленные данные интерактивной карты
В частности, речь идет о потере войсками РФ трех позиций.
Как свидетельствуют данные карты, противник потерял позицию южнее Ивановского, что расположено западнее Бахмута и южнее Хромово.
Также бойцы ВСУ заняли позиции юго-восточнее Ступочек, что расположено западнее временно оккупированной Клещиевки в Бахмутском районе.
Таким образом видно, что перед подразделениями войск РФ на этом участке фронта увеличивается риск охвата с флангов со стороны украинцев.
Кроме того, военные Сил обороны Украины выбили российских солдат с позиций около Белогоровки, что расположено между Спорным (восточнее) и временно оккупированным Соледаром (западнее).