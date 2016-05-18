Россия поставила Ирану первую часть партии комплексов С-300

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Россия продолжает поставку комплексов С-300 в Иран, поставлена первая часть партии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин.

"Мы поставляем С-300 Ирану (с тех пор), как было принято решение, поставки идут", - сказал Фомин. Он отказался назвать точное количество поставленной техники, а также время, когда поставка завершится. "Поставлена часть первой партии", - лишь уточнил он.

По словам Фомина, Россия не готовит "совсем новых" контрактов по поставкам вооружений в Иран. "Совсем уж новых (переговоров) о поставках мы не ведем", - сказал он.